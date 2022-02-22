Слуцкая о реакции Трусовой на серебро: «Каждый спортсмен во время Олимпиады напряжен настолько, что напоминает оголенный нерв»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию высказалась о реакции на серебряную медаль Олимпиады.

«Понимаю, что для журналистов поведение Трусовой – какая-то сенсация. Но я считаю, что это все неправильно.

Потому что каждый спортсмен во время Олимпиады напряжен настолько, что он напоминает оголенный нерв. Я просто себя помню. В такой момент некуда уйти, и камеры прямо на тебя, в лицо со всех сторон.

Если честно, я не смотрела видео и не хочу его смотреть. Иначе я сама буду над этим рыдать. Не хочу себя возвращать в те эмоции.

Могла ли я сказать такие слова, как Трусова, когда золотую медаль отдали Хьюз? Я уже это прошла и отпустила. Я абсолютно счастлива, что у меня две олимпийские медали.

Если бы мы общались еще 15 лет назад, я бы, наверное, сказала, что это трагедия моей жизни, это очень тяжело. Но мне хватило мудрости принять эту ситуацию совершенно по-другому», – сказала Слуцкая.

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«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде