Писеев о чемпионате мира: «Для меня интереснее смотреть Кубок Первого канала. Здесь будут выступать мастера высокого класса, а там – середняки»

Почетный президент Федерации фигурного катания России ( ) заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию без участия российских спортсменов не представляет для него интереса.

«Когда лучшие фигуристы из России не выступают, то естественно, сам турнир теряет тот интерес, который был всегда, здесь двух мнений не должно быть. Тем более, в этом чемпионате мира не примут участие спортсмены из ведущих стран, уровень чемпионата мира будет средним.

Я посмотрю на прокаты, но особого интереса для меня турнир не представляет уже. Для меня интереснее смотреть кубок Первого канала, здесь будут выступать мастера высокого класса, а там середняки будут. Наверное, только в танцах интерес будет, во всех остальных для меня особого интереса не будет.

Если бы наших фигуристов допустили, то в женском и парном катании, а возможно и танцоры, взяли бы весь пьедестал, без наших фигуристов – это не тот чемпионат. Для большинства любителей интерес к турниру будет потерян», – сказал Писеев.

На фигурном ЧМ не будет России, но наши люди все-таки выступят – под флагами Польши, Грузии, США. Ради чего и кого все это смотреть?