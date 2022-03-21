Александр Жулин: «Не буду смотреть чемпионат мира по фигурному катанию, мне неинтересно. Этот турнир потеряет зрелищность»

Тренер Александр Жулин заявил, что не будет смотреть чемпионат мира по фигурному катанию.

Российские спортсмены не допущены к соревнованиям.

«Я не буду смотреть чемпионат мира и мне неинтересно. Этот турнир потеряет зрелищность, так как мы являемся очевидными фаворитами почти во всех видах», – сказал Жулин.

Чемпионат мира пройдет во французском Монпелье с 23 по 27 марта.

На фигурном ЧМ не будет России, но наши люди все-таки выступят – под флагами Польши, Грузии, США. Ради чего и кого все это смотреть?