Александр Жулин: «Не буду смотреть чемпионат мира по фигурному катанию, мне неинтересно. Этот турнир потеряет зрелищность»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Александр Жулин Фигурное катание

Тренер Александр Жулин заявил, что не будет смотреть чемпионат мира по фигурному катанию. 

Российские спортсмены не допущены к соревнованиям. 

«Я не буду смотреть чемпионат мира и мне неинтересно. Этот турнир потеряет зрелищность, так как мы являемся очевидными фаворитами почти во всех видах», – сказал Жулин. 

Чемпионат мира пройдет во французском Монпелье с 23 по 27 марта. 

На фигурном ЧМ не будет России, но наши люди все-таки выступят – под флагами Польши, Грузии, США. Ради чего и кого все это смотреть?

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