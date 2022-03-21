Тамара Москвина: «Конечно, буду следить за чемпионатом мира. Я же смотрю такие турниры не только из-за фигуристов из России»

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Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина заявила, что будет смотреть чемпионат мира по фигурному катанию, несмотря на недопуск российских спортсменов. 

«Чемпионат мира есть чемпионат мира. Я же смотрю такие турниры не только из-за фигуристов из России.

Мы смотрим за нашими коллегами, за тем, как они там выступают и что показывают. Поэтому, конечно, я буду следить за турниром», – сказала Москвина.

ЧМ-2022 пройдет во французском Монпелье с 23 по 27 марта. 

На фигурном ЧМ не будет России, но наши люди все-таки выступят – под флагами Польши, Грузии, США. Ради чего и кого все это смотреть?

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