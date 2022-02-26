Олег Матыцин: «РУСАДА должно внимательно провести расследование по делу Валиевой. Никаких ограничений на участие Камилы в соревнованиях нет»

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о ситуации российской фигуристки Камилы Валиевой.

Валиева выиграла золото Олимпийских игр в Пекине в командных соревнованиях, но Международный олимпийский комитет (МОК) не стал проводить церемонию награждения, так как выяснилось. что декабрьская допинг-проба Валиевой дала положительный результат на запрещенное вещество.

«С точки зрения выигранной золотой медали в командном первенстве фигуристов ничего не происходит. Медаль выиграна, но она не вручена. Никто пока не оспаривает ее легитимность. Надеюсь, что мы приложим максимум усилий, чтобы защитить статус наших спортсменов, как победителей.

Мы находимся в прямом диалоге с тренерами, спортсменами, , международной федерацией фигурного катания. Сейчас расследованием занимается РУСАДА, так как случай был на территории России, в даты проведения чемпионата России.

Не хочу судить тех, кто ждал окончания командного турнира для публикации результатов. В данном случае проба была направлена в лабораторию в Стокгольме, которая аккредитована WADA, и результаты были представлены, фактически, на следующий день после командного турнира. Вопросов очень много, что было отмечено в ходе заседания .

Наши аргументы были приняты и поэтому было принято решение, что Валиева сможет принять участие в личном турнире. В дальнейшем, надеюсь, мы со своей стороны и юридически все службы сделают максимум, чтобы установить истину и защитить интересы Валиевой, а также тренеров.

должно очень внимательно провести расследование. В конце года, надеюсь, закончится период санкций РУСАДА и оно будет восстановлено, поэтому это очень ответственный момент для организации. Вся дорожная карта, которая была утверждена для восстановления WADA, выполняется.

В прошлом году мониторинговая группа подтвердила на всех международных уровнях, на конференции ЮНЕСКО по борьбе с допингом, что в России сейчас эффективная система борьбы с допингом.

Никаких ограничений на участие Валиевой в соревнованиях нет», — сказал Матыцин