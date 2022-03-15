Олег Матыцин: «Ойвинд Ваттердал проявил мужество и солидарность с российскими атлетами. Мы с уважением относимся к его заявлению»

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что с уважением относится к поступку , покинувшего свой пост в правлении НОК Норвегии.

Ранее Ваттердал заявил о несогласии с отстранением российских и белорусских спортсменов от международных турниров.

«Решение нашего коллеги из НОК Норвегии принципиально, профессионально и подтверждает стремление многих людей быть приверженным основным ценностям олимпийского движения и реально быть вместе, чему призывает нас слоган Международного олимпийского комитета.

Ойвинд Ваттердал проявил мужество и солидарность с российскими атлетами. Россия – страна, которая внесла громаднейший вклад в утверждение принципов олимпизма.

Исключение России – очень опасный прецедент, когда принцип «один за всех» превращается в принцип «все против одного». Это неспортивно. Спортсмены, тренеры, специалисты и руководители спортивных организаций должны быть свободны от политического давления.

Лидеры МОК, МПК и других международных федераций должны были, по нашему мнению, взять на себя обязанность защитить базовые принципы единства и солидарности спортивного мира.

Мы с уважением относимся к заявлению Ваттердала. И знаем, что позиция о сохранении российских спортсменов в международных соревнованиях поддерживается многими иностранными деятелями спорта.

Недопустимо, что создается атмосфера гонения по национальному признаку. Массовый психоз, который возник вокруг российского спорта, тем более опасен, когда начинают использовать спорт как инструмент политических манипуляций. Спорт – это посол мира, и, уверен, должен оставаться таковым», – сказал Матыцин.

«Это ради моей совести – чтобы смотреть в глаза русским». Знакомьтесь с норвежцем Ваттердалем, который ярко поддержал наших