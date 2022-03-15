Ваттердал о решении покинуть пост в НОК Норвегии: «Я не поддерживаю исключение любого спортсмена, вне зависимости откуда он»

Норвежский функционер Ойвинд Ваттердал прокомментировал решение покинуть свой пост в правлении НОК Норвегии.

Ранее Ваттердал заявил о несогласии с отстранением российских и белорусских спортсменов от международных турниров.

«Это ужасная ситуация для любых спортсменов, когда их отстраняют. Зрители платят нам, чтобы мы соревновались, мы должны демонстрировать свои навыки. Но многие люди в исполнительном комитете ведут себя как политики, а я представляю лишь спортсменов.

Таким образом, я хотел выразить свое несогласие с тем, что НОК Норвегии принял такое решение. Я не поддерживаю исключение любого спортсмена, вне зависимости откуда он. Я получил много хороших откликов, это показывает, что это решение было оправданным», – сказал Ваттердал в эфире «Матч ТВ».

НОК Норвегии призвал отстранить Россию и Беларусь от международных соревнований