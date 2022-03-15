Депутат Терюшков об уходе Ваттердала из правления НОК Норвегии: «Аплодируем смелости коллеги. Таких людей немного»

Депутат Госдумы Роман Терюшков оценил поступок Ойвинда Ваттердала, покинувшего свой пост в правлении НОК Норвегии.

Ранее Ваттердал заявил о несогласии с отстранением российских и белорусских спортсменов от международных турниров.

«Мы аплодируем смелости коллеги из олимпийского комитета Норвегии, но таких людей немного. У нас в стране большое количество представителей культуры, творческой интеллигенции, которые высказались определенным образом и уже проживают в других странах. В спорте такие случаи единичны.

Меня поразило до глубины души высказывание теннисиста Даниила Медведева, который заявил, что в таких условиях он вынужден развивать теннис без национального флага, но с флагом ассоциации тенниса. Есть шахматист, который после нынешних ограничений стал выступать под флагом Норвегии.

Президент ФИДЕ осудил действия России, ранее он запретил проводить международные шахматные соревнования на территории России. А совсем недавно он был вице-премьером правительства РФ. Не хотелось бы получать ножи в спину. Санкции покажут, кто есть кто», – сказал Терюшков.

«Это ради моей совести – чтобы смотреть в глаза русским». Знакомьтесь с норвежцем Ваттердалем, который ярко поддержал наших