Анна Щербакова: «Когда возвращаемся к тренировкам после долгого отдыха, первое время голова кружится не только от вращений, но даже от прыжков»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 по фигурному катанию Анна Щербакова ответила на вопросы подписчиков в соцсетях.

– Как у вас не кружится голова (во время вращений)?

– Долгие годы тренировок. Когда мы возвращаемся к тренировкам после долгого отдыха, первое время голова немного кружится не только от вращений, но даже от прыжков. Потом привыкаем.

– Сколько времени уходит на соревновательный макияж? Его на выступлениях вы сами делаете?

– Макияж делаю сама. В сумме на прическу и макияж уходит примерно полтора часа.

– Сколько часов в день вы тренируетесь?

– Два льда по полтора часа. Два раза по одному часу в зале плюс 45 минут заминка. Один выходной в неделю.

– Есть какая-то диета? Запрещенные продукты?

– В этом сезоне до ОИ строго следила за питанием и за весом. Сейчас уже без особых ограничений, – ответила Щербакова в сторис.