Тарасова об уходе норвежца Ваттердала из НОК: «Он понимает, насколько много мы сделали: в том числе в фигурном катании. К сожалению, он такой один»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решении представителя комитета спортсменов НОК Норвегии Ойвинда Ваттердала покинуть пост в правлении НОК из-за отстранения россиян от международных соревнований.

«Решение норвежского чиновника покинуть НОК из-за россиян — настоящий поступок. Мы благодарны ему за то, что он любит нас.

Норвежец понимает, насколько много мы сделали: в том числе в фигурном катании. К сожалению, он такой один», — сказала Тарасова.

Представитель комитета спортсменов НОК Норвегии Ваттердал покинул пост из-за отстранения россиян от международных соревнований