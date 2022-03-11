Двукратная чемпионка мира пригласила болельщиков на шоу в честь юбилея заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

«Помните, единственный путь победить негатив — это позитив. Оставайтесь сосредоточены на ваших мечтах».

Это цитата одного из моих любимых актеров Джареда Лето. В эти непростые времена искать позитив становится труднее. Очень хочется отвлечься на что-то позитивное, легкое и светлое! И мы подготовили для вас нечто особенное.

Я буду рада видеть вас 15 и 16 апреля в Лужниках на ледовом шоу к юбилею Татьяны Анатольевны Тарасовой со своим новым номером. Приходите!

Давайте сосредоточимся на наших мечтах!» – написала Медведева в телеграм-канале.