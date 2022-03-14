Татьяна Тарасова: «Россия двигает фигурное катание вперед. ISU думает, что мы закончим кататься? Как обыгрывали их, так и будем обыгрывать»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что российские фигуристы и тренеры не будут номинированы на премию .

«Я даже не понимаю, зачем ISU это делает. Непонятно, почему наших надо отстранить от всего? Чем мы так не приглянулись им? Мы на протяжении всей жизни выигрываем все в фигурном катании, и этот сезон не исключение.

Россия двигает фигурное катание вперед. ISU думает, что мы закончим кататься, что ли? Они нас не знают, мы не закончим, мы будем еще лучше работать. Как обыгрывали их, так и будем обыгрывать – дадут они нам премию или не дадут. Все равно победим!» – сказала Тарасова.