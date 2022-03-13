Татьяна Тарасова о высказывании депутата Европарламента Кристин Андерсон об отстранении россиян: «Наша страна тоже должна какие-то слова говорить»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о заявлении депутата Европарламента Кристин Андерсон, которая назвала отстранение российских спортсменов от международных соревнований расизмом.

«Наша страна тоже должна какие-то слова говорить. Изменится ли ситуация по отношению к нашим спортсменам, если все лидеры стран выступят с таким же заявлением? Зачем мы будем говорить «если». Выскажутся, значит, выскажутся.

Высказывание Кристиан — уже большое дело», — считает Тарасова.

Депутат Европарламента: «Санкции, наложенные на российских спортсменов, — проявление расизма в чистом виде»