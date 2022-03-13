Депутат Европарламента: «Санкции, наложенные на российских спортсменов, — проявление расизма в чистом виде»

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Депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Андерсон назвала решение международных спортивных федераций об отстранении российских спортсменов от соревнований расизмом.

«Я считаю, что права человека не должны ущемляться из-за его пола, места происхождения, расы, языка, а также религиозных или политических взглядов.

Данное требование указано в ряде законов. Сейчас эти правила нарушены.

Те санкции, которые были наложены на российских спортсменов и представителей сферы культуры из России в связи с ситуацией на Украине, — это проявление расизма в чистом виде», — сказала Андерсон во время выступления в Парламенте Евросоюза.

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