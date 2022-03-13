Депутат Европарламента: «Санкции, наложенные на российских спортсменов, — проявление расизма в чистом виде»

Депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Андерсон назвала решение международных спортивных федераций об отстранении российских спортсменов от соревнований расизмом.

«Я считаю, что права человека не должны ущемляться из-за его пола, места происхождения, расы, языка, а также религиозных или политических взглядов.

Данное требование указано в ряде законов. Сейчас эти правила нарушены.

Те санкции, которые были наложены на российских спортсменов и представителей сферы культуры из России в связи с ситуацией на Украине, — это проявление расизма в чистом виде», — сказала Андерсон во время выступления в Парламенте Евросоюза.