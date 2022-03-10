Трусова, Туктамышева, Кондратюк, Коляда, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят в шоу Плющенко «Союз чемпионов»

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко анонсировал ледовое шоу «Союз чемпионов».

В шоу выступят российские фигуристы Аделина Сотникова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Александра Степанова и Иван Букин, Евгений Семененко и другие.

«Наше шоу «Союз чемпионов» состоится в моем родном Санкт-Петербурге, где я не выступал уже 2 года! Мы готовим для вас с нашими чемпионами потрясающее спортивное шоу и традиционно в Ледовом дворце! 16 апреля, Cанкт-Петербург! На нашем шоу и льду будет жарко! Я вам это обещаю!

P. S. Сюрпризы тоже будут! Это еще не весь наш огненный состав!» – написал Плющенко.

 
 
 
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Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

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