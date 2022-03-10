Виктория Синицина: «Сейчас совсем непросто тренироваться. Но мы все равно продолжаем и готовимся к Кубку Первого канала»

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду в , рассказала о подготовке к Кубку Первого канала.

Турнир пройдет в Саранске в 20-х числах марта.

«Если честно, сейчас совсем непросто тренироваться. Но мы все равно продолжаем и готовимся к Кубку Первого канала. ⠀ Сегодня еще ездила точить коньки. Погода просто замечательная, такая солнечная. Если бы у меня была возможность, уехала бы за город куда-нибудь», – написала Синицина.