«Когда узнала сегодняшние новости». Жилина показала свою реакцию на срыв перехода в Азербайджан

Фигуристка Вероника Жилина показала свою реакцию на срыв перехода в Азербайджан.

Сообщалось, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) отказал 17-летней россиянке Жилиной в смене спортивного гражданства. Позже Вероника выложила в соцсети видео, на котором висит на бортике, держась за него руками. «Когда узнала сегодняшние новости», – подписала она ролик.