«Когда узнала сегодняшние новости». Жилина показала свою реакцию на срыв перехода в Азербайджан
Фигуристка Вероника Жилина показала свою реакцию на срыв перехода в Азербайджан.
Сообщалось, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) отказал 17-летней россиянке Жилиной в смене спортивного гражданства.
Позже Вероника выложила в соцсети видео, на котором висит на бортике, держась за него руками.
«Когда узнала сегодняшние новости», – подписала она ролик.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: страница Вероники Жилиной
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