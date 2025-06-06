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Адам Шоя поставил программу Агате Петровой

Венгерский хореограф Адам Шоя поставил программу Агате Петровой.

Шоя опубликовал совместные фотографии с фигуристкой и ее тренером Алексеем Мишиным.

«Уважаемый Алексей Николаевич Мишин, я благодарен за ваше доверие ко мне. ❤️

Агата, спасибо тебе за твою прекрасную работу, с нетерпением жду возможности увидеть, как ты исполняешь наше творение 🥰», – написал Шоя.

«Рада возможности приобрести ценный опыт работы с профессионалами и замечательными людьми. Это было очень позитивно и интересно 🫶🏻», – отметила Петрова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Адама Шоя
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