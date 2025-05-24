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Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»

Александр Галлямов высказался об игре «Зенита» в 30-м туре РПЛ.

В финальном матче чемпионата России петербургский «Зенит» обыграл «Ахмат» (3:0). В турнирной таблице он занял второе место, победу одержал «Краснодар».  

«Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе. Наверное, даже постарались, чтобы хорошая игра была в последнем туре.

Но это футбол, и в следующем сезоне надо быть выше на голову соперника, чтобы собрать максимум очков. Все-таки в чемпионате не от одной игры все зависит. Пусть это будет стимул, чтобы стать лучше в следующем сезоне.

Хочу пожелать всего самого лучшего – я буду продолжать болеть за «Зенит», – сказал чемпион мира по фигурному катанию. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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