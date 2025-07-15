Представлены медали зимних Олимпийских игр-2026
Оргкомитет зимних Олимпийских и Паралимпийских игр представил медали, которые будут вручаться спортсменам на соревнованиях 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Презентация состоялась сегодня в Венеции.
Каждая из наград разделена на две половины, соединенные олимпийскими кольцами. Это символизирует путь спортсменов-олимпийцев и всех, кто им помогает. Также, согласно задумке, в дизайне сочетаются элегантность и экологичность.
Медали будут отлиты в индукционных печах, работающих исключительно на возобновляемых источниках энергии. Выпуском займется Итальянский государственный монетный и полиграфический институт (IPZS).
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля, Паралимпиада – с 6 по 16 марта.
Скриншоты: видео Olympics.com
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Olympics.com
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