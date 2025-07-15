Представлены медали зимних Олимпийских игр-2026

Оргкомитет зимних Олимпийских и Паралимпийских игр представил медали, которые будут вручаться спортсменам на соревнованиях 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Презентация состоялась сегодня в Венеции.

Каждая из наград разделена на две половины, соединенные олимпийскими кольцами. Это символизирует путь спортсменов-олимпийцев и всех, кто им помогает. Также, согласно задумке, в дизайне сочетаются элегантность и экологичность.

Медали будут отлиты в индукционных печах, работающих исключительно на возобновляемых источниках энергии. Выпуском займется Итальянский государственный монетный и полиграфический институт (IPZS).

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля, Паралимпиада – с 6 по 16 марта.

Скриншоты: видео Olympics.com