Бестемьянова о срыве перехода Жилиной: «Все равно это когда-то произойдет, раз у нее уже есть паспорт Азербайджана. Самоделкина тоже не сразу получила разрешение»

Бестемьянова считает, что фигуристка Жилина все равно перейдет в Азербайджан.

Сообщалось, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) отказал россиянке Веронике Жилиной в смене спортивного гражданства.

«Жилина должна выждать какое-то время перед получением спортивного гражданства другой страны. Все равно это когда-то произойдет, раз у нее уже есть паспорт Азербайджана.

ISU не может отказать ей. Софья Самоделкина же выступает теперь за Казахстан. А она тоже не сразу получила разрешение», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова .