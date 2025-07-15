Бестемьянова о срыве перехода Жилиной: «Все равно это когда-то произойдет, раз у нее уже есть паспорт Азербайджана. Самоделкина тоже не сразу получила разрешение»
Бестемьянова считает, что фигуристка Жилина все равно перейдет в Азербайджан.
Сообщалось, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) отказал россиянке Веронике Жилиной в смене спортивного гражданства.
«Жилина должна выждать какое-то время перед получением спортивного гражданства другой страны. Все равно это когда-то произойдет, раз у нее уже есть паспорт Азербайджана.
ISU не может отказать ей. Софья Самоделкина же выступает теперь за Казахстан. А она тоже не сразу получила разрешение», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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