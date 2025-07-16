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Роднина считает, что Россию могут допустить с флагом к летней Олимпиаде-2028: «Это вполне реально»

Ирина Роднина считает реальным выступление России с флагом на Олимпиаде-2028.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев назвал приоритетом полноценный допуск спортсменов на крупнейшие соревнования, включая летние Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе.

– Как думаете, реально ли это, учитывая, что она будет в США?

– Ну будет в США, и какая разница? Нормально, можем и там выступить с флагом, это вполне реально, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Odds.ru
logoИрина Роднина
logoЛос-Анджелес-2028
logoОлимпийская сборная России
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