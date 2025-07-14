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Ксения Гущина: «Не уверена, что вижу себя тренером в будущем. Думаю над тем, чтобы пойти учиться на психолога – мне это было бы интереснее»

Ксения Гущина рассказала, что хотела бы выучиться на психолога.

«Поступаю на тренера в Лесгафта. Сейчас набираю людей на занятия. Жду разных: хочется поработать как с малышами, которые только встают на коньки, так и с любителями, которые прилагают все усилия, чтобы научиться чему-то новому.

Когда была в Перми, иногда подкатывала, помогала Ольге Сергеевне [Старцевой] с ребятами. Здесь [в Санкт-Петербурге] не подкатывала, но сейчас решила начать.

Пока до конца не уверена, что вижу себя тренером в будущем. Думаю над тем, чтобы пойти учиться на психолога, потому что мне это было бы интереснее. Еще до конца не знаю.

Может, пока буду в процессе обучения на тренера, мне понравится, и я передумаю и останусь. На данный момент совмещать учебу на психолога и карьеру фигуристки – это слишком сложно. Думаю, на тренера учиться попроще.

Чем привлекает психология? Какое-то время я работала со специалистом. У него был достаточно необычный подход, и мне стало интересно разобраться, как все это работает. Даже на примере спортсменов: бывают такие случаи, когда фигурист на тренировке делает все идеально, без ошибок, а потом выходит на старт, и у него ничего не получается.

У меня в какой-то момент жизни была такая ситуация, и мне было интересно разобраться, что происходило у меня в голове. Думаю, что отчасти стабильность, которую я сейчас показываю, – это благодаря работе с психологом. Если это помогло мне, значит, и я могу помочь другим», – сказала фигуристка.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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женское катание
Ксения Гущина
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