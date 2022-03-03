Мэдисон Хаббелл: «Когда оказались в Пекине, мы хотели проникнуться волшебством Игр, но не слишком перестараться – просто верить, что наших усилий хватит для подиума»

Американская фигуристка Мэдисон Хаббелл, выступающая в танцах на льду с Захари Донохью, рассказала о подготовке к Олимпиаде в Пекине и дальнейших спортивных планах.

На минувших зимних Играх Хаббелл и Донохью взяли бронзу в танцах на льду и серебро в командном турнире. Также они вошли в состав сборной США на чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет 21-27 марта в Монпелье – этот турнир должен стать последним для дуэта на официальных соревнованиях.

«Зак и я хотели изменить подход к (олимпийским) соревнованиям, подготовку к ним. На тренировках мы уделяли больше внимания психологии, стали более устойчивыми, а наша дружба укрепилась. Мы ежедневно получали наслаждение от тренировок – это отличалось от того, что было в предыдущие годы.

Поэтому, когда мы оказались в Пекине, мы хотели проникнуться волшебством Олимпийских игр, но не слишком перестараться – просто верить, что наших усилий хватит для подиума.

В течение нескольких месяцев (после соревнований) мы будем выезжать в туры и, надеюсь, поучаствуем в как можно большем количестве шоу. Мы бы хотели попасть на Art on Ice. Хотим посмотреть на мир и как можно чаще выступать в иной обстановке несколько следующих лет.

Также мы оба собираемся приступить к работе по созданию собственных школ, начать тренировать и поддерживать спорт, воспитывая новых спортсменов, будущие поколения», – рассказала Хаббелл.