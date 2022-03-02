Жулин о скандале с Валиевой: «Американцы делали так, что препараты, как тот, что нашли у Камилы, значатся в самой опасной графе. Полный бред»

Тренер по фигурному катанию поделился мнением о допинговом скандале с на Олимпиаде-2022.

– История с Камилой Валиевой просто ужасна.

– Камилу психологически изнасиловали. Семь часов она сидела и всё это слушала. Я представляю, каково пережить такое в 15 лет. Да еще и некоторые спортсмены стали оказывать давление, раньше были друзьями, а теперь отвернулись, сказали, что не хотят не только с ней общаться, но даже и находиться на одном льду.

– Но ведь известно, что препарат, найденный у Камилы, не оказывает никакого влияния на качество катания.

– Американская сторона делала так, что эти совершенно бредовые препараты, такие как мельдоний и тот, что нашли у Камилы, значатся в четвертой, самой опасной, графе. Для меня это полный бред.

Мне бы хотелось, чтобы ВАДА встретилась с МОКом, чтобы были вовлечены представители разных стран. Ну не могут же американцы, итальянцы и канадцы решать за всех! Честно говоря, поднадоело уже выступать без флага, гимна, без всего.

Бедная Камила! Человек выучил два великолепных четверных прыжка, прыгает тройной аксель практически с закрытыми глазами! Я видел, как она тренируется. Какой тут допинг, она просто со льда не вылезает и дикие нагрузки выдерживает.

Я бы, наоборот, ратовал за то, чтобы поддерживать молодых спортсменов, давать им препараты для бесперебойной работы сердечной мышцы. У меня самого была сердечная аритмия, когда я профессионально занимался спортом. Она прекратилась, когда я перешел на тренерскую работу, потому что нагрузки прекратились.

Так что сердце нужно поддерживать, а то я бы мог умереть, например. Но мне повезло: я живой и даю вам интервью. А вообще-то каждый год только в России по пять-шесть случаев, когда фигуристы, хоккеисты, лыжники на тренировках просто падают и умирают. Сердца спортсменов надо поддерживать.

– А как выходят из положения в других странах?

– Американцы сделали очень хитро. Препараты с теми же действующими веществами они назвали по-другому, и их просто нет в списках. Я слышал, американцы нам предлагали некоторые препараты, которые стоили в 4 раза дороже, чем российские аналоги. Мы отказались, и они тут же внесли их в запрещенный список.

Этери Георгиевна воспитывает феноменальных фигуристов. Это тренер, который уже три Олимпиады выигрывает. Никто и близко не может подойти к ее спортсменам, и я понимаю, что еще две-три не сможет. Поэтому, что им остается делать – накладывать санкции и душить, душить, душить, – сказал Жулин.