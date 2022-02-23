Александр Ширвиндт: «Валиевой страшно повезло. При помощи всех этих кошмаров к ней пришла титаническая мировая популярность»

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт поделился мнением о скандале вокруг российской фигуристки .

Во время в Пекине стало известно, что в декабре спортсменка сдала положительный допинг-тест на запрещенный препарат триметазидин. Церемония награждения командного турнира, где фигуристка взяла золото, была перенесена на неопределенный срок.

Несмотря на положительную пробу, Валиеву допустили до участия в личных соревнованиях, где она заняла 4-е место.

«Ей страшно повезло, этой Валиевой. При помощи всех этих кошмаров к ней пришла такая титаническая мировая популярность. За это нужно миллиарды платить. А она просто так ее имеет», – сказал Ширвиндт.

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Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге