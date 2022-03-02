18-летняя российская фигуристка Алена Косторная прекратила работу с тренером Этери Тутберидзе, сообщает «Матч ТВ».
Спортсменка будет работать под руководством Елены Буяновой в ЦСКА.
Ожидается, что фигуристка начнет полноценную работу с новым тренером в понедельник.
Косторная – чемпионка Европы 2020 года, победительница финала Гран-при-2019, дважды выигрывала этапы Гран-при по фигурному катанию.
После сезона-2019/20 она уходила от Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но потом вернулась к Тутберидзе.