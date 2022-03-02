18-летняя российская фигуристка прекратила работу с тренером , сообщает .

Спортсменка будет работать под руководством в ЦСКА.

Ожидается, что фигуристка начнет полноценную работу с новым тренером в понедельник.

Косторная – чемпионка Европы 2020 года, победительница финала Гран-при-2019, дважды выигрывала этапы Гран-при по фигурному катанию.

После сезона-2019/20 она уходила от Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но потом вернулась к Тутберидзе.