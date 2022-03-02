Чемпионка Европы Алена Косторная перешла от Этери Тутберидзе к Елене Буяновой в ЦСКА

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18-летняя российская фигуристка Алена Косторная прекратила работу с тренером Этери Тутберидзе, сообщает «Матч ТВ»

Спортсменка будет работать под руководством Елены Буяновой в ЦСКА. 

Ожидается, что фигуристка начнет полноценную работу с новым тренером в понедельник.

Косторная – чемпионка Европы 2020 года, победительница финала Гран-при-2019, дважды выигрывала этапы Гран-при по фигурному катанию. 

После сезона-2019/20 она уходила от Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но потом вернулась к Тутберидзе. 

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