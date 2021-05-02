Гребенкина о переходах Косторной и Трусовой: «Эти метания ни плохого, ни хорошего не приносят. Тебе или дано стать олимпийской чемпионкой, или нет»

Бывшая российская фигуристка рассказала о своем отношении к переходам в фигурном катании.

– Трусова и Косторная переходили от к Евгению Плющенко, а от него – снова в «Хрустальный». Как вы относитесь к таким метаниям? Не вредит ли это карьере?

– Сейчас на это обращают очень много внимания. А вообще, в фигурном катании это обычное явление. Всегда спортсмены искали лучших условий, потому что жизнь одна, и спорт выделяет тебе очень короткое время для того, чтобы стать победителем. В последний момент кто-то к кому-то переходил, и лавры доставались другому наставнику.

Да, всем сторонам было неприятно. Но в этом не находили ничего странного. Сейчас это все превратили чуть ли не в политические распри, потому что фигурное катание стало очень популярным. Этери вывела своих девочек на дико высокий уровень, до которого никому не достать. Частично после этого популярность фигурного катания взлетела просто до небес. И фигуристы стали практически как звезды шоу-бизнеса, но только круче.

После этого и интерес ко всем переходам возрос. Я не вижу в этом ничего такого. На карьеру может повлиять что угодно: и свершившийся переход, и так и не произошедший. Есть судьба, есть карма. Тебе или дано стать олимпийской, или не дано. И ты хоть переходи, хоть не переходи… Эти метания ни плохого, ни хорошего не приносят.

– Почему успешные у Тутберидзе фигуристки не смогли показать таких же результатов у Плющенко?

– Тут неизвестно, виноват ли в этом Женя, выросли ли за это время девочки? Может, когда они меняли тренера, у них что-то психологически случилось. Я читала интервью той же Косторной, она говорила, что уже на разминке у Этери настолько уставала, что была бы счастлива выжить после. Это значит, там очень большие нагрузки. Но это и дает возможность делать высокий результат.

Может, Женя их жалеет, не так нагружает. Мы же не знаем. Возможно, у Жени более мягкий в плане нагрузок подход. Действительно, многие тренеры жалеют своих спортсменов. Это тоже по-человечески. Хотя в итоге у Трусовой все равно третье место на чемпионате мира. Не пятое, не десятое, а третье! Это о чем-то говорит, – отметила Гребенкина.

Что теперь делать академии Плющенко? Разбежались лучшие фигуристки, пустуют коттеджи, а сам Евгений, видимо, останется без Олимпиады