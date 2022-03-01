Глава олимпийской делегации России: «Вне зависимости от расследования дела Валиевой правовые основания для пересмотра результатов командных соревнований отсутствуют»

Глава российской делегации на Олимпиаде-2022 в Пекине Андрей Конокотин заявил об отсутствии правовых оснований о пересмотре итогов командного турнира фигуристов.

Ранее сборная России выиграла золото зимних Игр, но затем стало известно, что в декабре фигуристка Камила Валиева сдала положительный допинг-тест. Церемония награждения призеров командника была отменена Международным олимпийским комитетом (МОК), но о пересмотре результатов пока не сообщалось.

«Позиция ОКР (Олимпийского комитета России) заключается в том, что в соответствии с применимыми правилами МОК и ISU (Международного союза конькобежцев) вне зависимости от итогов расследования дела Камилы Валиевой правовые основания для пересмотра результатов командных соревнований отсутствуют», – заявил Конокотин во время заседания коллегии Министерства спорта РФ.