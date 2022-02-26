«Выступление Валиевой – фантастическое. И я очень рад, что смог поставить хотя бы одну десятку в компонентах». Нидерландский судья о командном турнире Олимпиады

Нидерландский судья Йерун Принс оценил выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

– Если в нескольких словах: чем вам больше всего запомнится Пекин-2022?

– О, у меня есть два памятных хайлайта, скажем так. Первый – произвольная программа личного парного турнира, где мне посчастливилось быть в судейской панели. В последних двух разминках было идеальное парное катание, одно из лучших, что я видел за всю свою жизнь.

А второй – короткая программа Камилы Валиевой в команднике. Лично за себя скажу, что для меня то выступление Камилы – фантастическое и невероятно запоминающееся. И я действительно очень рад, что смог поставить хотя бы одну десятку в компонентах и пару «+5» в GOE за этот прокат.

– Говоря о результатах Олимпиады, мне кажется, невозможно не учитывать ситуацию с Камилой Валиевой. С одной стороны, ее прекрасное выступление в команднике. Вы, в принципе, и сами о нем сказали. С другой – этот скандал…

– Это было ужасно. Очень печально, что соревнования по фигурному катанию были омрачены тем, что произошло с Камилой. Прежде всего хочу сказать, что мне ее очень-очень сильно жаль. Ей всего 15 лет, и эта ситуация наверняка очень тяжело ей далась. Сожалею, что ей пришлось пройти через такое. Уверен, мои коллеги чувствуют то же самое.

При этом, говоря подобные вещи, мы не должны отдавать, скажем так, «голоса сочувствия». Нам надо оценивать выступления объективно, что бы ни случилось. Я не завидую судьям женского индивидуального турнира, это была та еще работа», – сказал Принс.

Сборная России с Валиевой в составе заняла в командном турнире Олимпиады первое место. В индивидуальных соревнованиях фигуристка стала четвертой.