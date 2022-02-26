Ирина Роднина: «Мои высказывания в адрес Валиевой? Извиняться не собираюсь, я никого не оскорбляла»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала свои слова в адрес Камилы Валиевой во время Олимпиады в Пекине.

Ранее Роднина заявила, что положительная допинг-проба, сданная Валиевой перед началом Игр, стала «ударом в спину стране и всем спортсменам».

«Мои высказывания в адрес Валиевой? Я не сказала ничего, что могло бы обидеть Камилу. Было лишь желание призвать разобраться в этой ситуации.

Извиняться не собираюсь, я никого не оскорбляла», – сказала Роднина.

Ирина Роднина: «Если подтвердили допинг, то не будем говорить, какая Валиева спортсменка. В данной ситуации она – нарушитель всех законов России»

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