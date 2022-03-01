Светлана Журова: «Идет политическое давление по всем возможным направлениям. Нечестно лишать спортсменов возможности выступать хотя бы в нейтральном статусе»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отстранении российских спортсменов.

«Можно сказать лишь то, что к спорту это все не имеет никакого отношения. Идет политическое давление по всем возможным направлениям.

Что касается конькобежцев, то нашей федерацией давно было принято решение не участвовать в чемпионате мира, так что в этом смысле решение ISU идёт просто вдогонку. Фигуристы, видимо, планировали выступать, но, увы, теперь это невозможно.

Сложно сказать, стоит ли нам ввязываться в какие-то судебные разбирательства. На мой взгляд, это несет определённые риски как для федераций, которые могут быть просто целиком забанены, так и для отдельных людей.

Хотя мне не понятно, каким образом международные организации юридически обосновывают эти очень серьезные решения. На мой взгляд, нечестно лишать спортсменов возможности выступать хотя бы в нейтральном статусе», – сказала Журова.

ISU отстранил Россию и Беларусь от международных соревнований. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта