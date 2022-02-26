Финал Кубка России. Юниорки. Акатьева, Петросян, Жилина, Двоеглазова, Титова представят короткие программы

Теги сборная России результаты Кубок России женское катание Софья Акатьева Софья Титова Вероника Жилина Алина Горбачева Мария Захарова Аделия Петросян Елизавета Куликова Алиса Двоеглазова Наталия Лагутова Виктория Морозова Надежда Понтелеенко Инга Гургенидзе Фигурное катание

Сегодня в финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске девушки выйдут на лед с короткими программами.

Кубок России

Финал

Саранск

Девушки

Короткая программа

Начало – 15:35 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Инга Гургенидзе

2. Елизавета Куликова

3. Надежда Понтелеенко

4. Аделия Петросян

5. Мария Захарова

6. Наталия Лагутова

Вторая разминка

7. Виктория Морозова

8. Алиса Двоеглазова

9. Алина Горбачева

10. Софья Акатьева

11. Софья Титова

12. Вероника Жилина

Расписание финала Кубка России по фигурному катанию в Саранске

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