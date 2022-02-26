Финал Кубка России. Юниорки. Акатьева, Петросян, Жилина, Двоеглазова, Титова представят короткие программы

Сегодня в финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске девушки выйдут на лед с короткими программами.

Финал

Саранск

Девушки

Короткая программа

Начало – 15:35 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Инга Гургенидзе

2. Елизавета Куликова

3. Надежда Понтелеенко

4.

5. Мария Захарова

6. Наталия Лагутова

Вторая разминка

7. Виктория Морозова

8.

9. Алина Горбачева

10.

11. Софья Титова

12.

Расписание финала Кубка России по фигурному катанию в Саранске