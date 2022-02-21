Расписание финала Кубка России по фигурному катанию в Саранске

С 24 по 27 февраля в Саранске пройдет финал Кубка России по фигурному катанию.

Кубок России

Финал

Саранск

24 февраля, четверг

Мужчины, короткая программа

15.00

Пары, короткая программа

16.45

Женщины, короткая программа

18.05

Танцы на льду, ритм-танец

19.45

25 февраля, пятница

Мужчины, произвольная программа

12.30

Пары, произвольная программа

14.20

Женщины, произвольная программа

16.00

Танцы на льду, произвольный танец

17.50

26 февраля, суббота

Юноши, короткая программа

14.00

Девушки, короткая программа

15.35

Пары, юниоры, короткая программа

17.10

Танцы на льду, юниоры, ритм-танец

18.25

27 февраля, воскресенье

Юноши, короткая программа

12.30

Девушки, короткая программа

14.15

Пары, юниоры, короткая программа

16.15

Танцы на льду, юниоры, ритм-танец

17.35

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.