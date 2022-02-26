Финал Кубка России. Юниоры. Хабибуллина и Княжук, Петушкова и Маликов, Сторублевцева и Грицаенко выступят с короткими программами

Сегодня в финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске юниорские пары покажут короткие программы.

Финал

Саранск

Пары, юниоры

Короткая программа

Начало – 17:10 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Екатерина Сторублевцева – Артем Грицаенко

2. Алиса Родионова – Алексей Карпов

3. Майя Шегай – Игорь Шамшуров

Вторая разминка

4. Варвара Черемных – Даниил Бутенко

5. Анастасия Егорова – Родион Маринский

6. Екатерина Петушкова – Евгений Маликов

7. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

Расписание финала Кубка России по фигурному катанию в Саранске