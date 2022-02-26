Финал Кубка России. Юниоры. Хабибуллина и Княжук, Петушкова и Маликов, Сторублевцева и Грицаенко выступят с короткими программами

Сегодня в финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске юниорские пары покажут короткие программы.
Финал
Саранск
Пары, юниоры
Короткая программа
Начало – 17:10 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Екатерина Сторублевцева – Артем Грицаенко
2. Алиса Родионова – Алексей Карпов
3. Майя Шегай – Игорь Шамшуров
Вторая разминка
4. Варвара Черемных – Даниил Бутенко
5. Анастасия Егорова – Родион Маринский
6. Екатерина Петушкова – Евгений Маликов
7. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
Расписание финала Кубка России по фигурному катанию в Саранске