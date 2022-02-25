Кубок Первого канала по фигурному катанию перенесен из Сочи в Москву

Командный турнир по фигурному катанию «Кубок Первого канала» перенесен из Сочи в Москву.

«Командный турнир по фигурному катанию «Тинькофф Кубок Первого канала» перенесен из Сочи в Москву и пройдет на ледовой ЦСКА Арене ЗИЛ (ул. Автозаводская, 23а). Перенос вызван форс-мажорными обстоятельствами.

Регламент соревнований несколько изменен. В течение двух дней, 6-7 марта, состоятся командные соревнования. Начало в 17.30 часов.

8 марта, как и планировалось ранее, в «Мегаспорте» пройдут показательные выступления сильнейших фигуристов России – участников Олимпийских игр в Пекине «Чемпионы наших сердец». Начало выступлений в 18 часов», – сообщили в Федерации фигурного катания России ( ).