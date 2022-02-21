Александр Коган: «На Кубке Первого канала в Сочи мы будем ждать всю основную команду»

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) прокомментировал вручение российским фигуристам колье с сердцами.

— Я считаю, что все наши фигуристы, которые выступали в Пекине, достойны самых высоких похвал. Выступили очень достойно.

Мы очень признательны, что сейчас состоялось такое символическое награждение тех, кто победил в командном соревновании в Пекине. Естественно, мы ждем официальное награждение, и оно будет.

Мы очень рады видеть «Чемпионов наших сердец» (надписи на колье – Sports.ru) на груди у ребят в виде вот этих сердечек. Чемпионов наших сердец мы увидим еще и на соревнованиях на Кубке Первого канала в Сочи, и на показательных выступлениях в Москве.

— Уже понятно, кто выступит в Сочи?

— Мы будем ждать всю основную команду.

— В том числе Камилу?

— Да. Почему вопрос про Валиеву?

— Самое интересное сейчас.

— Я думаю, что все наши спортсмены достойны участвовать на любых самых крупных соревнованиях, – сказал Коган.

Валиеву и других российских фигуристов, выступавших в командном турнире на Олимпиаде, наградили колье с сердцами