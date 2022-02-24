Сегодня Этери Тутберидзе исполняется 48 лет

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Фигурное катание

Сегодня заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе празднует день рождения, ей исполняется 48 лет.

Среди учениц Тутберидзе четыре олимпийские чемпионки: Юлия Липницкая (Сочи-2014, команда), Алина Загитова (Пхенчхан-2018), Камила Валиева (Пекин-2022, команда) и Анна Щербакова (Пекин-2022).

Тутберидзе также работает с серебряным призером Игр-2022 Александрой Трусовой, чемпионкой Европы Аленой Косторной, серебряными призерами Игр-2022 в паре Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. Она тренировала двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, а также серебряного призера ЧМ-2019 Элизабет Турсынбаеву.

С 2013 года Тутберидзе – старший тренер отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта.

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