Сегодня Этери Тутберидзе исполняется 48 лет

Сегодня заслуженный тренер России по фигурному катанию празднует день рождения, ей исполняется 48 лет.

Среди учениц Тутберидзе четыре олимпийские чемпионки: (Сочи-2014, команда), (Пхенчхан-2018), (Пекин-2022, команда) и (Пекин-2022).

Тутберидзе также работает с серебряным призером Игр-2022 Александрой Трусовой, чемпионкой Европы Аленой Косторной, серебряными призерами Игр-2022 в паре Евгенией Тарасовой и . Она тренировала двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, а также серебряного призера ЧМ-2019 Элизабет Турсынбаеву.

С 2013 года Тутберидзе – старший тренер отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования Москомспорта.

Видели молодую Тутберидзе на льду? За три месяца вытянулась на 22 см, каталась с Авербухом, закончила после работы с Тарасовой