Сегодня Этери Тутберидзе исполняется 48 лет

Сегодня заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе празднует день рождения, ей исполняется 48 лет.
Среди учениц Тутберидзе четыре олимпийские чемпионки: Юлия Липницкая (Сочи-2014, команда), Алина Загитова (Пхенчхан-2018), Камила Валиева (Пекин-2022, команда) и Анна Щербакова (Пекин-2022).
Тутберидзе также работает с серебряным призером Игр-2022 Александрой Трусовой, чемпионкой Европы Аленой Косторной, серебряными призерами Игр-2022 в паре Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. Она тренировала двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, а также серебряного призера ЧМ-2019 Элизабет Турсынбаеву.
С 2013 года Тутберидзе – старший тренер отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта.
Видели молодую Тутберидзе на льду? За три месяца вытянулась на 22 см, каталась с Авербухом, закончила после работы с Тарасовой