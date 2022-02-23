Татьяна Тарасова: «Уже три Олимпиады подряд Тутберидзе готовит олимпийских чемпионов. Конечно, она выдающийся тренер»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об успехах тренера .

«Уже три подряд Тутберидзе готовит олимпийских чемпионов. Конечно, она выдающийся тренер.

Какие тут могут быть вопросы? Сильный тренер и сильный тренерский штаб», — сказала Тарасова.

В Сочи-2014 олимпийской чемпионкой в команде стала Юлия Липницкая, на Играх в Пхенчхане-2018 золото выиграла Алина Загитова, серебро завоевала Евгения Медведева, в Пекине-2022 первой в личном турнире стала Анна Щербакова, второй – Александра Трусова. Камила Валиева выиграла золото в командных соревнованиях.