Татьяна Тарасова: «Уже три Олимпиады подряд Тутберидзе готовит олимпийских чемпионов. Конечно, она выдающийся тренер»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Олимпиада-2022 женское катание Этери Тутберидзе Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об успехах тренера Этери Тутберидзе

«Уже три Олимпиады подряд Тутберидзе готовит олимпийских чемпионов. Конечно, она выдающийся тренер.

Какие тут могут быть вопросы? Сильный тренер и сильный тренерский штаб», — сказала Тарасова.

В Сочи-2014 олимпийской чемпионкой в команде стала Юлия Липницкая, на Играх в Пхенчхане-2018 золото выиграла Алина Загитова, серебро завоевала Евгения Медведева, в Пекине-2022 первой в личном турнире стала Анна Щербакова, второй – Александра Трусова. Камила Валиева выиграла золото в командных соревнованиях. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные