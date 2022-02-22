Катарина Гербольдт: «У Трусовой большие шансы на золото чемпионата мира. Оно ей нужно, и она приложит все усилия к этому»

Бывшая российская фигуристка поделилась ожиданиями от выступления россиянок на предстоящем чемпионате мира в Монпелье.

– Не думаете ли вы, что стоит оставить в покое в этом сезоне и на чемпионат мира вместо нее заявить Лизу Туктамышеву?

– Сложный вопрос. С одной стороны, да, может, и стоит. С другой стороны, заканчивать сезон на, скажем так, психологической травме – не очень бы хотелось. Понятно, что Камила очень устала и морально, и физически, но нужно с этим психологическим давлением справиться сейчас, а не откладывать его в далекий ящик.

В любом случае ее тренерам виднее, понятнее состояние Камилы. Если она в силах бороться, то стоит поехать на чемпионат мира. Если сил нет никаких, то ехать и подвергать себя еще каким-то сомнениям на будущее не стоит.

– Какова вероятность, что Трусова поедет на этот чемпионат мира?

– Вероятность очень велика. На Олимпиаде были просто эмоции. Для нее это была просто победа – она выполнила такой сложный контент. Спортсмены чаще Олимпийские игры проваливают, выступают не так удачно, как на обычных соревнованиях.

У Саши же наоборот. У нее был сначала эмоциональный подъем после проката, потом тут же провал. Поэтому в Пекине был просто нервный срыв. Высказано было даже то, что она на самом деле и не думает.

Сейчас она отойдет, все осознает и будет ценить свою серебряную медаль может и не меньше, чем возможное золото. Это серебро поможет ей бороться дальше, становиться лучше и не заканчивать карьеру. Если ты сильная личность, то поражение сделает тебя еще сильнее.

– Согласны ли Вы, что золото предстоящего чемпионата мира больше всех нужно Трусовой?

– Однозначно оно ей нужно. Думаю, она приложит всевозможные усилия к этому. У Саши на золото чемпионата мира большие шансы.

– Будет ли у мотивация ехать на чемпионат мира? Какой должен появиться стимул после завоеванного олимпийского золота?

– Я бы, наверное, в данной ситуации не поехала бы. Я бы дала себе время на восстановление сил, а дальше уже смотрела бы, какие еще варианты в будущем у меня могут быть, – сказала Гербольдт.

Чемпионат мира в Монпелье пройдет с 21 по 27 марта.