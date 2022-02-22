Катарина Гербольдт: «У Трусовой большие шансы на золото чемпионата мира. Оно ей нужно, и она приложит все усилия к этому»

Теги Катарина Гербольдт чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт поделилась ожиданиями от выступления россиянок на предстоящем чемпионате мира в Монпелье. 

– Не думаете ли вы, что Камилу Валиеву стоит оставить в покое в этом сезоне и на чемпионат мира вместо нее заявить Лизу Туктамышеву?

– Сложный вопрос. С одной стороны, да, может, и стоит. С другой стороны, заканчивать сезон на, скажем так, психологической травме – не очень бы хотелось. Понятно, что Камила очень устала и морально, и физически, но нужно с этим психологическим давлением справиться сейчас, а не откладывать его в далекий ящик.

В любом случае ее тренерам виднее, понятнее состояние Камилы. Если она в силах бороться, то стоит поехать на чемпионат мира. Если сил нет никаких, то ехать и подвергать себя еще каким-то сомнениям на будущее не стоит.

– Какова вероятность, что Трусова поедет на этот чемпионат мира?

– Вероятность очень велика. На Олимпиаде были просто эмоции. Для нее это была просто победа – она выполнила такой сложный контент. Спортсмены чаще Олимпийские игры проваливают, выступают не так удачно, как на обычных соревнованиях.

У Саши же наоборот. У нее был сначала эмоциональный подъем после проката, потом тут же провал. Поэтому в Пекине был просто нервный срыв. Высказано было даже то, что она на самом деле и не думает.

Сейчас она отойдет, все осознает и будет ценить свою серебряную медаль может и не меньше, чем возможное золото. Это серебро поможет ей бороться дальше, становиться лучше и не заканчивать карьеру. Если ты сильная личность, то поражение сделает тебя еще сильнее.

– Согласны ли Вы, что золото предстоящего чемпионата мира больше всех нужно Трусовой?

– Однозначно оно ей нужно. Думаю, она приложит всевозможные усилия к этому. У Саши на золото чемпионата мира большие шансы.

– Будет ли у Ани Щербаковой мотивация ехать на чемпионат мира? Какой должен появиться стимул после завоеванного олимпийского золота?

– Я бы, наверное, в данной ситуации не поехала бы. Я бы дала себе время на восстановление сил, а дальше уже смотрела бы, какие еще варианты в будущем у меня могут быть, – сказала Гербольдт. 

Чемпионат мира в Монпелье пройдет с 21 по 27 марта.  

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные