Катарина Гербольдт: «Сейчас оказывается давление не только на Валиеву, но и на всю сборную России – на всех смотрят с презрением»

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт поделилась ожиданиями от соревнований одиночниц на Олимпиаде в Пекине.
Россию представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.
«Надеюсь, буря разговоров вокруг наших девушек никак не помешает им собраться и доказать, что они лучшие и наиболее достойные. Ничто не сломит русскую женщину или девушку! Верю, что весь пьедестал по итогам короткой программы будет нашим.
Но абсолютно всем будет реально сложно психологически. Так как сейчас оказывается реальное давление не только на Камилу, но и на всю сборную России – на всех смотрят с презрением», – сказала Гербольдт.