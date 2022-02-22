Авербух о критике Савченко в адрес Тутберидзе: «Странно слышать это от Алены. Тутберидзе – выдающийся тренер и заслуживает уважения»

Хореограф, постановщик ледовых шоу прокомментировал слова олимпийской чемпионки Алены Савченко, которая раскритиковала тренеров .

В частности, Савченко посчитала, что штаб Этери Тутберидзе слишком грубо общался с Валиевой после ее неудачной произвольной программы на в Пекине.

«Не люблю комментировать чужие слова, потому что они могут быть выдернуты из контекста, а человек хотел сказать что-то совсем другое. Но скажу так: у тех, кто так стремительно идет вперед, всегда есть завистники.

Не сказал бы, что – завистник, она выдающаяся фигуристка. Поэтому мне как минимум странно слышать эти слова от нее.



Я думаю, что – выдающийся тренер, революционер в мире фигурного катания, она вырастила созвездие олимпийских чемпионок и чемпионок мира и абсолютно точно заслуживает уважения.

Что касается общественного давления на Тутберидзе и высказываний главы МОК Томаса Баха, то сильнейшие всегда подвергаются всевозможной критике. Никто не любит, когда кто-то один доминирует. Вот и все», – сказал Авербух.

Савченко о поведении тренеров Валиевой после произвольной: «Наказания, которые были актуальны 100 лет назад, сегодня недопустимы. Думаю, дети там страдают»