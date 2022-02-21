Российская фигуристка поблагодарила болельщиков после выступления на Олимпиаде-2022.

Во время Игр в Пекине стало известно, что в декабре спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин. Валиева завоевала золото в командном турнире, но церемония награждения была отложена на неопределенный срок.

«Хочу поблагодарить всех без исключения людей, которые оказались рядом со мной в этой непростой ситуации: кто реально был рядом и не давал окончательно пасть духом, кто писал слова поддержки, кто просто думал обо мне, кто молился, кто верил мне и в меня. Спасибо моим болельщикам, моей семье и друзьям, всей команде ОКР, моей стране и людям со всего мира.

Спасибо вам всем! Низкий вам поклон! Я всегда буду это помнить, благодарить вас и кататься для вас», – написала Валиева.

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