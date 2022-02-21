Татьяна Навка: «Безмерно благодарна судьбе, что на Олимпиаде-2006 не было такого кошмара, напряженности, нагнетания, обстановки как на войне»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду вспомнила свою победу на Играх-2006 в Турине, а также сравнила атмосферу той Олимпиады с Пекином-2022.

«Ни больше ни меньше, а уже 16 лет прошло с моей (нашей с ) Олимпиады в ! Наша победа, наша мечта, воплотившаяся сказка наяву. Последние события в фигурном катании всколыхнули целый огромный пласт воспоминаний и эмоций!

Как спортсмен, прошедший через все эти тернии к звездам, могу сказать, что это невероятно сложно, тяжело и ответственно, ты представляешь не только себя, но и свою страну.

Нервы, бессонные ночи, тренировки, постоянная прокрутка в голове деталей номера, оттачивание до автоматизма элементов, эмоциональный настрой, и все это ради золотого момента твоей спортивной жизни. Этот момент на пьедестале, при звуках гимна и поднятии флага, нельзя сравнить ни с чем другим, он какой-то особенный... другой.

Безмерно благодарна судьбе, что в нашу Олимпиаду не было такого кошмара, не было напряженности, нагнетания, обстановки как на войне... Как многие пишут, что сейчас выйти никуда нельзя, ограничения повсеместно, атмосфера тяжелая, у нас была радость, воодушевление, межнациональное общение и праздник спорта!» – написала Навка.

Не застали Татьяну Навку фигуристкой? Она носила открытые платья, сменила трех партнеров и выиграла Олимпиаду, тренируясь у мужа