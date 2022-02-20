Ирина Роднина: «Мне кажется, в танцах мы немножечко потеряли. Потеряли язык танца, перестали быть законодателями моды»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила результаты российских танцевальных дуэтов на Олимпиаде в Пекине.

Ранее Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро Игр, Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место.

«В танцах мы показали лучшее из того, что могли. Думаю, Букин будет дальше кататься. Но мне кажется, что в танцах мы чего-то немножечко потеряли.

У нас потрясающе красивые пары, а девчонки – просто медали. Но чего-то не хватает... Мы потеряли язык танца, перестали быть законодателями моды – в танцах это очень-очень важно», – сказала Роднина.

Даже хорошо, что Пападакис и Сизерон проиграли в 2018-м. Оставшись ради Олимпиады-2022, они создали шедевры и изменили танцы

Кацалапов брал медали Олимпиад с Ильиных и Синициной, называет Сочи-2014 храмом. Но именно с Викой они – пара мечты