Татьяна Навка: «Если бы Олимпиада проходила не в Китае, за ошибку китайской паре сняли бы больше. Но таков нынешний спорт»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала результаты соревнований спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.

«Ну вот и закончилось фигурное катание на Олимпийских играх-2022 для нас на прекрасной ноте серебра у и и бронзы у и !

Это было красиво, достойно и невероятно изящно! Поздравляю ребят, тренеров, сборную с успешным завершением! Невероятно крутые прокаты, красивое и чёткое исполнение. Все достойны золота!

И если бы проходила не в Китае, за ошибку китайской паре сняли бы больше... Но таков нынешний спорт.

В очередной раз Этери Георгиевна Тутберидзе доказала свой профессионализм, когда взяла пару и меньше чем за год вывела на такой достойный уровень. Откатали чисто и заняли место на пьедестале Олимпийских игр!

Тамара Николаевна Москвина, ребята у вас еще молодые, перспективные, уверена, что они будут нас радовать, побеждать, идти к цели и завоюют свою золотую медаль на следующей Олимпиаде! Тамарочка Николаевна, поздравляю, но знаю, что они заслуживают золотой», – написала Навка.

Думаете, наши пары проиграли китайцам из-за домашнего судейства? Нет, все решили 2 суперэлемента, которые делают только чемпионы