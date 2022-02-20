Алина Загитова: «Будучи корреспондентом, я увидела изнанку Олимпиады. Спасибо, Пекин, я буду скучать»

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова поделилась эмоциями после завершения зимних Игр-2022 в Пекине.

«Вот и подошли к концу Олимпийские игры-2022.🏆 За это время произошло так много событий: радостных и грустных, неожиданных и желанных. 🤩

Большое спасибо нашим спортсменам за их невероятные выступления и, конечно же, тренерам. Вы – наша гордость.💪🏻

Будучи корреспондентом, я увидела изнанку Олимпиады. 🎥 Как все устроено с другой стороны, очень интересно. Прекрасный опыт, за который я безумно благодарна «Первому каналу»!

Здорово, что несмотря на такое тяжелое время пандемии, в Китае смогли провести Олимпиаду на высшем уровне.💪 Спасибо, Пекин, я буду скучать», – написала Загитова в инстаграме.

Это уже традиция олимпийской фигурки: чемпионка – в одиночестве и печали. Загитова-2018 vs Щербакова-2022