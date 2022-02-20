Ирина Роднина: «Поражают те, кто называет Валиеву главным героем сборной России на Олимпиаде»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что не считает фигуристку Камилу Валиеву главным героем российской сборной на Олимпийских играх в Пекине.
«Герой — не тот, о котором больше разговаривают, а тот, кто добивается высших результатов.
Называют Валиеву? Поражают те, кто называет Камилу главным героем сборной России на Олимпиаде.
Она очень яркая личность. Хотелось бы, чтобы она продолжала заниматься спортом, показывала результат. То, что на нее выпало — катастрофа: для нее лично, для фигурного катания и олимпийской команды.
Я бы не хотела быть таким героем Олимпиады», — сказала Роднина.
Ничего страшнее отчаяния Трусовой и Валиевой фигурка еще не знала. Они – самая убийственная причина, почему здесь необходимы перемены
Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге