Ирина Роднина: «Поражают те, кто называет Валиеву главным героем сборной России на Олимпиаде»

Трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что не считает фигуристку Камилу Валиеву главным героем российской сборной на Олимпийских играх в Пекине.

«Герой — не тот, о котором больше разговаривают, а тот, кто добивается высших результатов.

Называют Валиеву? Поражают те, кто называет Камилу главным героем сборной России на .

Она очень яркая личность. Хотелось бы, чтобы она продолжала заниматься спортом, показывала результат. То, что на нее выпало — катастрофа: для нее лично, для фигурного катания и олимпийской команды.

Я бы не хотела быть таким героем Олимпиады», — сказала Роднина.

Ничего страшнее отчаяния Трусовой и Валиевой фигурка еще не знала. Они – самая убийственная причина, почему здесь необходимы перемены

Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге