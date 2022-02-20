Евгений Плющенко: «Три года назад я предсказал, что на Олимпиаде-2022 в произвольной программе борьба будет у девочек с 3-5 четверными»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что предсказывал на Олимпиаде в Пекине борьбу между фигуристками, которые владеют несколькими четверными прыжками.
«12 лет назад я предсказал, что будущее за четверными прыжками!
3 года назад я предсказал, что на Олимпиаде-2022 в произвольной программе борьба будет у девочек с 3-5 четверными!» – написал Плющенко.
В Пекине-2022 победу одержала Анна Щербакова, которая прыгнула в произвольной два четверных флипа. Александра Трусова, исполнившая пять четверных прыжков, завоевала серебро. Камила Валиева зашла на три четверных прыжка, но на двух ошиблась.
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