Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков отметил роль двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова в подготовке Евгении Тарасовой и Владимира Морозова к Олимпиаде в Пекине.

«Хочу внести маленькую поправочку. Многие из вас пишут огромные поздравления команде Тутберидзе за серебро Олимпийских игр наших любимых Рыжиков.

Да, несомненно, команда Этери внесла огромный вклад, и с этим никто не спорит. Но мне как-то стало обидно за одного классного парня, который вел эту пару от начала и до конца. Это Максим Траньков.

Когда многие махнули рукой на ребят и сказали, что толку не будет, он взял их под крыло и провел весь этот сложный путь. Макс, ты молодец, виват тебе, виват и мои искренние поздравления, ты доказал, что можешь быть отличным тренером!

А еще есть хороший друг команды, который тоже всегда был рядом и тоже внес огромный вклад, наши поздравления звучат и тебе, .

Так что, други мои и подруги, кто не знал, теперь знаете», — написал Железняков в инстаграме.